Riformatori Sardi: apre nuova fase. Ecco i 4 coordinatori cittadini

Ecco i 4 coordinatori cittadini Insieme al commissario Antonello Muroni, nominato alcuni mesi fa dal coordinatore regionale Aldo Salaris, entrano ufficialmente a far parte del gruppo Maria Vittoria Porcu, Nicola Salvio e Alessandro Balzani



ALGHERO - Il partito dei Riformatori Sardi avvia ad Alghero una nuova fase con la costituzione del coordinamento cittadino. Insieme al commissario Antonello Muroni, nominato alcuni mesi fa dal coordinatore regionale Aldo Salaris, entrano ufficialmente a far parte del gruppo Maria Vittoria Porcu, Nicola Salvio e Alessandro Balzani. Con questa nuova squadra - dopo la frattura della campagna elettorale dove Marinaro e compagni hanno scelto di appoggiare il candidato del centro sinistra poi eletto sindaco, Raimondo Cacciotto - i Riformatori Sardi vogliono dare un segnale chiaro: «il partito ad Alghero rinasce, ripartendo da zero e definendo un taglio netto con il passato. Il coordinamento, attualmente in fase di ampliamento, è e sarà composto da persone motivate, unite dalla volontà di lavorare per il bene della città e dei suoi cittadini».



«Il nostro obiettivo è costruire un gruppo solido, capace di accogliere nuove energie e proporre soluzioni concrete per affrontare le prossime sfide» ha dichiarato Antonello Muroni. I Riformatori ad Alghero si propongono come una forza politica liberale e democratica, certamente collocata nel centro destra, pronta a dialogare con la comunità, ascoltarne le esigenze e avanzare proposte per migliorare la qualità della vita, la gestione dei servizi e le opportunità per i cittadini. Questo nuovo corso rappresenta un passo importante per rilanciare il ruolo del partito sul territorio e contribuire in modo significativo al futuro della città e al benessere della comunità.



