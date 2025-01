S.A. 21:03 Le danze viennesi a Sassari e Cagliari Debutto nell´Isola di "Alles Walzer", con coreografia di Renato Zanella, costumi di Anna Biagiotti e disegno luci di Alessandro Caso con l´étoile Alessio Rezza e la prima ballerina Sara Renda e dodici giovani danzatori. Appuntamenti a Sassari e Cagliari



SASSARI - Il fascino e l'eleganza delle danze viennesi in “Alles Walzer”, una creazione del danzatore e coreografo Renato Zanella interpretata dall'étoile del Teatro dell'Opera di Roma Alessio Rezza e la prima ballerina Sara Renda (già étoile dell'Opera National di Bordeaux) accanto a dodici giovani interpreti perfezionatisi alla Scuola di Danza del Teatro dell'Opera di Roma diretta da Eleonora Abbagnato, con i costumi di Anna Biagiotti e il disegno luci di Alessandro Caso (produzione Daniele Cipriani Entertainment) e ispirata al sensuale e (per l'epoca) scandaloso ballo reso popolare nel XIX secolo da Johann Strauss e Joseph Lanner, in cartellone – in prima regionale – venerdì 31 gennaio alle 20.30 al Teatro Comunale di Sassari e sabato 1 febbraio alle 20.30 (turno A) e domenica 2 febbraio alle 19 (turno B) al Teatro Massimo di Cagliari sotto le insegne della Stagione 2024-2025 de La Grande Danza organizzata dal CeDAC Sardegna.



Uno spettacolo ricco di brio sulle note di famose composizioni di Johann Strauss Jr. – da Maskenball Quadrille Op. 272 che rimanda a “Un Ballo in Maschera” di Giuseppe Verdi, a Éljen a Magyar! Op 332, la suggestiva Pizzicato Polka Op.449 e Künstlerleben (“Vita d'Artista”) Op.276, Perpetuum Mobile Op. 257, Kaiser-Walzer Op. 437 e Bauern-Polka Op. 276, Leichtes Blut (“A Cuor Leggero”) Op. 319 e Frühlingstimme Walzer Op. 410 (ispirato alle “Voci di Primavera”) – poi l'Adagietto dalla Quinta Sinfonia di Gustav Mahler e infine la celeberrima Radetzky March (“Marcia di Radetzky”) Op 228 di Johann Strauss, che tradizionalmente chiude il Concerto di Capodanno dell'Orchestra Filarmonica di Vienna.



“Alles Walzer” – un titolo che rimanda all'invito alle danze da parte del maestro di cerimonia – per un intrigante racconto per quadri sul ritmo ternario del ballo divenuto simbolo dello spirito e della cultura viennese, su cui Renato Zanella, artista di fama internazionale, per dieci anni maître de ballet del Wiener Staatsoper Ballett, poi alla Greek National Opera di Atene e all'Arena di Verona, dal 2021 alla SNG Opera in balet Ljubljana, costruisce con estro e fantasia la sua raffinata partitura, con microstorie che si intuiscono e affiorano tra la folla di corpi danzanti.



Nella foto (di Andrea Gianfortuna): un momento dello spettacolo