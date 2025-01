S.A. 13:22 Calamità naturali: domande a Sassari Domanda di accesso ai contributi in favore dei privati per i danni ad abitazioni, attività economiche e produttive legati agli eventi calamitosi del 3 ottobre. La scadenza è fissata al 20 febbraio



SASSARI - Sul sito del Comune di Sassari sono pubblicate tutte le informazioni e la modulistica per la presentazione della domanda di accesso ai contributi in favore dei privati per i danni ad abitazioni, attività economiche e produttive legati agli eventi calamitosi del 3 ottobre. La direzione generale della Protezione civile ha infatti reso note le modalità per la concessione di contributi economici per i danni subiti al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili e a quelli registrati, alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi atmosferici per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale con deliberazione della giunta comunale. Sono escluse le attività economiche e produttive afferenti al comparto agricolo e zootecnico. Per presentare domanda di contributo è necessario accedere entro il 20 febbraio al Sistema informativo Integrato di Protezione Civile (SIPC). La documentazione è disponibile sullo Sportello Unico dei Servizi della Regione Sardegna (Sus), con le fasi del procedimento.