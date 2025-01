S.A. 20:44 Matteo Porru presenta il suo libro ad Alghero Il giovane scrittore cagliaritano sarà ospite della Libreria Cyrano per presentare il suo nuovo libro "Il volo sopra l´oceano". A dialogare con lui ci sarà Raffaele Sari



ALGHERO - Sabato 01 febbraio alle ore 18.30 Matteo Porru sarà ad Alghero, ospite della Libreria Cyrano per presentare il suo nuovo libro "Il volo sopra l'oceano", in uscita per Garzanti. A dialogare con lui ci sarà Raffaele Sari. Matteo Porru ha conquistato la stampa e l’Europa con Il dolore crea l’inverno, tradotto in diversi paesi e vincitore di premi internazionali. Anche la televisione si è accorta del suo talento ed è spesso ospite nelle trasmissioni più importanti. Ora ritorna dai suoi lettori con una storia intensa sulle speranze e sulle illusioni. Volare sopra l’oceano può aprire nuovi orizzonti o dischiudere vecchi desideri. L'evento è una delle anteprime di Dall'altra parte del mare, il festival organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e il patrocinio e il sostegno della Fondazione Alghero, Comune di Alghero, Comune di Putifigari e Camera di Commercio.



Nella foto: Matteo Porru