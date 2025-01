S.A. 16:03 Sbarcato con 1.300 sigaretti a Porto Torres L´uomo trasportava all´interno dei bagagli alloggiati a bordo del veicolo, 1.300 sigaretti in confezioni da 10 pezzi, in assenza del contrassegno di Stato. L ´importo della sanzione amministrativa applicata è stato pari a 16.250 euro



PORTO TORRES – Un cittadino, di nazionalità svizzera, in arrivo in Sardegna da Zurigo, è stato fermato per un controllo dai funzionari dell'ufficio delle Dogane insieme ai militari della Guardia di Finanza al porto di Porto Torres appena sbarcato dalla nave proveniente da Genova.

L'uomo trasportava all'interno dei bagagli alloggiati a bordo del veicolo, 1.300 sigaretti in confezioni da 10 pezzi, in assenza del contrassegno di Stato. Al passeggero è così stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5 euro per grammo di tabacco lavorato estero trasportato in contrabbando fino a 15 kg. L'importo della sanzione amministrativa applicata è stato pari a 16.250 euro.



Il passeggero ha beneficiato del ravvedimento operoso per la definizione della sanzione, pagando 1/5 dell’importo, pari a 3.250 euro. Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 marzo 2009, n. 32, Regolamento recante norme per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi, è ammessa l’importazione in franchigia (quindi in esenzione di IVA, Accise e Dazio) di 100 sigaretti contenenti al massimo 3 g di tabacco al pezzo, oppure 50 sigari, oppure 200 sigarette o 250 g di tabacco da fumare, a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci, trasportate nel proprio bagaglio personale, non superi complessivamente 300,00 euro per viaggiatore. L'importo è aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare.