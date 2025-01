S.A. 20:08 Gavina Muzzetto assessora a Porto Torres Dal 1 febbraio avrà le deleghe alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Benessere della Persona, Politiche dell’infanzia, Pubblica Istruzione, Igiene e Sanità, Pari Opportunità, Risorse educative, Sport e Lavori Pubblici



PORTO TORRES - È Gavina Muzzetto la nuova componente della giunta comunale di Porto Torres. In seguito alle dimissioni dalla carica di assessora e vice sindaca da parte di Simona Fois, dovute alla sua recente nomina a presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari, il sindaco Massimo Mulas, con proprio decreto n°4 del 31/01/2025, ha provveduto alla ricostituzione del plenum dell’esecutivo dell’ente nominando come nuova assessora esterna della giunta Gavina Muzzetto con decorrenza dal 1 febbraio e con deleghe alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Benessere della Persona, Politiche dell’infanzia, Pubblica Istruzione, Igiene e Sanità, Pari Opportunità, Risorse educative, Sport e Lavori Pubblici. Nello stesso documento il primo cittadino ha assegnato le funzioni di vice sindaco all’assessore comunale Alessandro Carta già titolare delle deleghe al Bilancio, Tributi, Patrimonio, Demanio, Aziende e partecipazioni Comunali, Connettività, Programmazione, Green Economy, Sostenibilità ed efficientamento Energetico. Resta invariata la restante composizione della giunta.



Gavina Muzzetto, nata a Sassari il 23/02/1973, è perito industriale impiegata nella Direzione generale della Protezione Civile – Servizio territoriale di Sassari – della Regione Autonoma della Sardegna e precedentemente nel Settore Ambiente Agricoltura dell’Amministrazione Provinciale di Sassari.

Esponente del Partito Democratico dal 2014, è stata candidata alle elezioni comunali del 2015 nella lista del candidato sindaco Luciano Mura e alle elezioni Regionali del 2019. Il decreto di nomina è stato disposto in ossequio all’art. 47, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. L’Ente, inoltre, ha garantito la rappresentanza di genere all’interno dell’esecutivo così come disposto dall’art. 1, c. 137, della L. n. 56 del 07/04/2014, in base al quale nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico.



«La nomina della nuova componente della giunta e la riassegnazione del ruolo di vice sindaco - ha sottolineato Mulas - sono la conseguenza di un’attenta valutazione degli obiettivi programmatici e dei progetti in corso che l’amministrazione intende ultimare nel prossimo anno e mezzo di mandato. Insieme a tutta l’amministrazione comunale do il benvenuto a Gavina Muzzetto nella certezza che saprà svolgere il proprio ruolo con competenza e in piena sinergia con tutte le componenti dell’ente che le garantiranno tutto il loro supporto. All’assessora uscente Simona Fois vanno i ringraziamenti per il prezioso contributo fornito all’attività dell’amministrazione, attraverso un intenso lavoro portato avanti con impegno e dedizione nell’interesse della comunità turritana. Un impegno che, insieme alle sue doti professionali e umane, saprà guidarla nel suo nuovo importante incarico per il quale tutto il comune di Porto Torres si congratula augurandole un buon lavoro».