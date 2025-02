Cor 19:35 All´Emiciclo la nuova veste di Campagna Amica All’Emiciclo Garibaldi che ogni sabato è cuore pulsante dell’acquisto consapevole dei prodotti della terra di Sardegna è andato in scena un evento simbolico che rappresenta il primo passo di una trasformazione che coinvolge tutti i mercati del nord dell’Isola



SASSARI - Un volto rinnovato per i mercati di Campagna Amica del Nord Sardegna che si presentano con una veste aggiornata e sempre più accattivante per offrire ai cittadini un’esperienza di acquisto ancora più completa, moderna e funzionale. È stata inaugurata questa mattina la nuova veste del mercato Campagna Amica a Sassari, all’Emiciclo Garibaldi.



Un bagno di folla alla presenza di istituzioni regionali e locali, con i vertici di Coldiretti Nord Sardegna, il presidente Antonello Fois e il direttore, Marco Locci, ma anche con il presidente e direttore regionali Battista Cualbu e Luca Saba che con tantissimi cittadini hanno affollato i nuovi spazi allestiti con i gazebo rinnovati in dotazione dei produttori di Campagna Amica. All’Emiciclo Garibaldi che ogni sabato è cuore pulsante dell’acquisto consapevole dei prodotti della terra di Sardegna è andato in scena un evento simbolico che rappresenta il primo passo di una trasformazione che coinvolge tutti i mercati del nord dell’Isola, punto di riferimento per chi sceglie cibo sano, locale e di qualità.



«La vera libertà si basa su due pilastri fondamentali: l’accesso alle risorse idriche e la possibilità di produrre cibo. Senza acqua non c’è agricoltura, senza agricoltura non c’è cibo, e senza cibo un popolo non può dirsi davvero libero. È questa la filosofia che portiamo avanti ogni giorno, con impegno e determinazione - sottolinea all’inaugurazione il presidente Fois - ogni gazebo non è solo un punto vendita, ma il simbolo di una famiglia che lavora la terra, che produce con passione e che, con il proprio contributo, rende più forte e indipendente il nostro territorio. Solo sostenendo chi produce possiamo costruire una libertà concreta e duratura».