Cor 19:21 «In piazza Santa Caterina un incubatole di idee» “Spazi per gener-Azioni”, così il Comune di Sassari vuole riattivare il Centro Giovani. «In piazza Santa Caterina un incubatore di progetti sulla città che cambia» dice il sindaco Giuseppe Mascia



SASSARI - Riattivare a tempo pieno il Centro Giovani di piazza Santa Caterina e farne un incubatore di idee per rivitalizzare il centro storico e favorire i processi già in atto di rigenerazione sociale, economica, urbanistica e culturale. È l’obiettivo dichiarato di “Spazi per gener-AZIONI”,il progetto redatto dal settore Politiche educative, giovanili e sportive. L’iniziativa, attraverso cui il Comune di Sassari ha deciso di rispondere all’avviso pubblico dell’Anci per l’assegnazione di spazi e immobili pubblici agli under 35 per la realizzazione di progetti innovativi, è stata ratificata dalla giunta guidata dal sindaco Giuseppe Mascia allo scopo di affidare alla struttura di piazza Santa Caterina un ruolo prezioso.



«Sarà un hub creativo all’interno del quale le giovani generazioni, che hanno il diritto e anche il dovere di immaginare la città di domani e di contribuire a gettare le basi perché si possa realizzare, potranno portare il loro contributo di idee in dialogo con tutti gli attori istituzionali, sociali, economici e culturali interessati a questo processo», spiega Mascia, nei cui auspici «piazza Santa Caterina dovrà diventare anche lo spazio per un confronto tra i nostri ragazzi e tutti coloro che vivono il centro storico, il cui rilancio è un passaggio necessario e prioritario per lo sviluppo di ogni ragionamento che interessi anche il resto del territorio comunale». Il 12 dicembre 2023 l’Associane nazionale dei Comuni d’Italia ha stipulato un accordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei ministri attraverso cui gestire iniziative destinate alla realizzazione di progetti e azioni finanziati dal Fondo per le politiche giovanili e che avesse come soggetti proattivi i Comuni e le Città metropolitane.



Il passo successivo è stato l’avviso pubblico che prevede la possibilità per ogni progetto di accedere a un finanziamento fino a 350mila euro, con un impegno per i proponenti a un cofinanziamento pari al 20% del valore complessivo del progetto. Il settore Politiche giovanili, individuato il Centro Giovani come spazio idoneo per rispondere all’avviso, ha elaborato un progetto da 262mila euro, prevedendo un cofinanziamento di 52mila euro che sarà erogato attraverso l’impiego di risorse umane interne per le attività previste dall’ipotesi di lavoro proposta all’Anci. L’amministrazione comunale intende fare tesoro delle positive esperienze fatte in passato, quando il Centro Giovani accoglieva quotidianamente una quarantina di giovani tra i 13 e i 29 anni, consentendo loro di utilizzare la struttura per lo studio e lo svago, tra musica, libri e altri strumenti di arricchimento e socializzazione. «Da questo nuovo corso ci aspettiamo un rilancio dello spazio attraverso azioni e iniziative che stimolino e favoriscano la partecipazione dei nostri giovani al dibattito pubblico sulla città che cambia», afferma l’assessora alle Politiche giovanili, Nicoletta Puggioni. «Vogliamo che piazza Santa Caterina diventi la sede permanente di workshop, incontri, dibattiti, confronti e altre occasioni di animazione territoriale – conclude Puggioni – finalizzate a introdurre la visione delle nuove generazioni nei percorsi attraverso cui, oggi, si disegna il futuro di Sassari».