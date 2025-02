Cor 20:22 Lu Bandu, Porto Torres per le lingue minori Porto Torres sostiene la valorizzazione delle lingue minoritarie storiche parlate in Sardegna. Al via il progetto “Lu Bandu – Notziariu in linga Sassaresa-Turritana”



PORTO TORRES - Si intitola “Lu Bandu - Notziariu in linga Sassaresa-Turritana” il progetto che il Comune di Porto Torres realizzerà grazie al finanziamento regionale da 10 mila euro ottenuto per aver partecipato al bando “TuLiS- Tutela lingue Sarde” attraverso il quale la Regione sostiene progetti finalizzati alla tutela e alla valorizzazione delle lingue minoritarie storiche parlate in Sardegna e delle varietà alloglotte.



Il Comune, lo scorso mese di luglio, ha presentato istanza di partecipazione al bando per realizzare il progetto incluso nella linea d’intervento “Attività culturale di promozione linguistica” che finanzia iniziative destinate alla comunità da realizzarsi anche attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali, così da garantire massima fruibilità e diffusione. La proposta turritana è stata inserita nella graduatoria relativa alle lingue alloglotte: sassarese, gallurese, tabarchino. Le altre due categorie sono la lingua sarda e il Catalano d’Alghero.



Per realizzare “Lu Bandu – Notziariu in linga Sassaresa-Turritana” è stato quindi selezionato l’operatore Isther Srl che si occuperà della redazione e della messa in onda di un breve notiziario di almeno 8 puntate sull’emittente UNO4, al canale 14 del digitale terrestre. Dopo quella pilota, la prima puntata è in programma sabato 8 febbraio 2025 alle ore 13:08.



Il telegiornale proporrà in lingua sassarese notizie di attualità e di aggiornamento sulle iniziative culturali, turistiche e sociali del territorio. Al suo interno saranno previste anche singole rubriche per la conoscenza e la divulgazione della lingua con l’intervento di figure di spicco della vita sociale e culturale turritana. È previsto anche il coinvolgimento di diversi esponenti del mondo scolastico, sportivo e del terzo settore che, accompagnati da un moderatore, discuteranno e approfondiranno svariati argomenti mettendo in luce la capacità di utilizzo della lingua sassarese.