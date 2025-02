S.A. 15:28 Comuni montani: in liquidazione fondi 2025 Deliberato l´importo del finanziamento relativo alla competenza 2025 del Fondo di Sviluppo delle Montagne italiane (Fosmit) venga liquidato interamente in anticipazione ai soggetti beneficiari



CAGLIARI - Nella seduta di ieri, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore degli Enti locali Francesco Spanedda, ha deliberato che l'importo del finanziamento relativo alla competenza 2025 del Fondo di Sviluppo delle Montagne italiane (Fosmit) venga liquidato interamente in anticipazione ai soggetti beneficiari. Ciò alla luce delle attuali difficoltà finanziarie degli Enti locali, che difficilmente riuscirebbero ad anticipare le spese in modo da concludere gli interventi nei termini previsti dal decreto ministeriale 8671/2022. Il contributo per il 2025 ammonta a 3.236.283,72 euro.



Nel 2022 la Regione Sardegna è risultata beneficiaria di 11.210.177,00 euro del Fosmit, risorse destinate a sostenere, promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani. A seguito dell'approvazione dell'avviso e a conclusione della fase istruttoria, 58 enti sono stati ammessi al finanziamento, per un importo complessivo pari a 10.032.253,32 euro, ripartito nelle annualità 2023 (per 370.793,84 euro), 2024 (6.425.175,76 euro) e 2025 (3.236.283,72 euro).