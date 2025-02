S.A. 19:00 Agente aggredito nel carcere di Sassari Il recluso, che soffre di problemi psichiatrici, intorno alle 9 ha colpito con calci e pugni un poliziotto mentre veniva accompagnato nei passaggi. Appello dei sindacati



SASSARI - Un agente penitenziario è stato aggredito ieri mattina da un detenuto nel carcere di Bancali, a Sassari. Il recluso, che soffre di problemi psichiatrici, intorno alle 9 ha colpito con calci e pugni un poliziotto mentre veniva accompagnato nei passaggi. L'agente è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, mentre l'aggressore è stato riportato alla calma dal personale in servizio e ricondotto in cella.



«Questo detenuto non è nuovo a comportamenti del genere, non si capiscono i motivi di tale violenza», commenta il delegato nazionale del Sappe per la Sardegna, Antonio Cannas. «La consistente presenza di detenuti con problemi psichiatrici è causa da tempo di gravi criticità per quanto attiene l'ordine e la sicurezza delle carceri isolane e del Paese. Il personale di Polizia penitenziaria è stremato dai logoranti ritmi di lavoro a causa delle violente e continue aggressioni. Ed è grave che, pur essendo a conoscenza delle problematiche connesse alla folta presenza di detenuti psichiatrici, le autorità competenti non sia ancora state in grado di trovare una soluzione», conclude il segretario generale del Sappe, Donato Capece.