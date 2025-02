S.A. 19:12 Stintino nel circuito dei Sentieri della Sardegna L’inserimento nei Sentieri della Sardegna non è solo una conquista formale, ma rappresenta un´opportunità concreta per il territorio. Significa poter accogliere escursionisti, amanti della natura e turisti responsabili, offrendo loro percorsi segnalati e sicuri che permettono di scoprire Stintino da una prospettiva diversa



STINTINO - Stintino compie un importante passo nella valorizzazione del suo patrimonio naturale. Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e alla collaborazione con il geografo Matteo Cara, il territorio stintinese è stato ufficialmente inserito nel circuito dei Sentieri della Regione Sardegna. Un riconoscimento che conferma il lavoro svolto negli ultimi anni per promuovere un turismo più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. L’inserimento nei Sentieri della Sardegna non è solo una conquista formale, ma rappresenta un'opportunità concreta per il territorio. Significa poter accogliere escursionisti, amanti della natura e turisti responsabili, offrendo loro percorsi segnalati e sicuri che permettono di scoprire Stintino da una prospettiva diversa.



L’amministrazione comunale ha fortemente voluto questo progetto con l’obiettivo di diversificare l’offerta turistica, puntando su un modello più equilibrato e sostenibile. Il turismo legato all’escursionismo e alla scoperta del territorio permette di destagionalizzare le presenze, offrendo nuove opportunità economiche e lavorative anche nei mesi meno affollati. Un beneficio non solo per gli operatori del settore turistico, ma per l’intera comunità stintinese, che vede il proprio territorio valorizzato e protetto.



Parallelamente all’ingresso nel circuito dei Sentieri della Sardegna, il Comune di Stintino ha avviato un importante percorso di formazione per le future guide ambientali. Sono attualmente in corso i programmi formativi AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche), destinati a coloro che vogliono specializzarsi nella conduzione di escursioni e nella divulgazione ambientale. Un investimento strategico che mira a creare figure professionali qualificate, capaci di accompagnare i visitatori alla scoperta del territorio con competenza e sensibilità ecologica. Questa iniziativa si inserisce in una visione più ampia di sviluppo sostenibile, dove la tutela del paesaggio e la crescita economica possono andare di pari passo.