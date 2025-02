Cor 15:15 Carrasciali Timpiesu, raduno bandistico Inizia la festa a Tempio Pausania: Il Regno dei Paradossi, “Lu capu in baddhu e li pedi illi fossi", la Mostra Fotografica, il Photo Booth e il raduno Bandistico. Si parte il 22 febbraio



TEMPIO PAUSANIA - In città si comincia a respirare l’aria gioiosa del Lu Carrasciali 2025. Negli Hangar i cartapestai, di ogni età, si muovono con la consapevolezza del tempo che corre veloce, manca davvero poco all’inizio ufficiale dell’appuntamento più atteso non solo dalla comunità, ma dai tanti che ogni anno raggiungono la Gallura per assistere alle sfilate principali e agli eventi collaterali. Questa edizione prederà il via il prossimo 22 febbraio con l’inaugurazione degli spazi tematici: si tratta della prima vera novità dell’edizione 2025. Giorgio Donini, direttore creativo impegnato nella realizzazione di tutti gli allestimenti cittadini, sarà anche il curatore della mostra fotografica che presso la Galleria Zinetta in Corso Matteotti, avrà il compito di raccontare la festa, partendo dalle sue origini.



Un racconto fotografico che parte dagli Hangar per raccontare la passione di chi, per mesi, crea, miscela, colora e impasta per dare vita all’espressione massima de Lu Carrasciali: i carri, gli enormi pupazzi spesso dotati di movimento,oggetto della curiosità e dello stupore. Momenti bloccati nel tempo dagli occhi dei fotografi di ieri e di oggi, che hanno alimentato la memoria de Lu Carrasciali. Le fotografie non saranno visibili solo all’interno della Galleria Zinetta, diversi spazi cittadini saranno caratterizzati da gigantografie e da forme in cartapesta, realizzate nel corso dei decenni scorsi, destinate a fare bella mostra di se su balconi, angoli e portoni. Ogni angolo della città racconterà la festa, così che il visitatore, ma anche il tempiese doc, possa vivere una sorta di full immersion totale nel carnevale, senza interruzioni. Giorgio Donini grazie al supporto di Silvia Borghetto ha iniziato un percorso di valorizzazione della storia del carnevale: «Il carnevale di Tempio ha uno storico molto forte, ho solo cercato di valorizzarlo, e grazie a Silvia , è stata creata una veste grafica più convincente capace di raggiungere un pubblico più ampio - ha detto Donini. La città respirerà il carnevale, con piccoli e preziosi interventi destinati a crescere nei prossimi anni. Un modo per rafforzare il senso di appartenenza già fortissimo in tutta la comunità. Per sei giorni la città offrirà l’immagine di una città caparbia nel voler valorizzare il proprio passato, attualizzandolo».



Sempre il 22 febbraio torna il Raduno Bandistico, appuntamento fisso de Lu Carrasciali Timpiesu, organizzato dalla Banda Musicale Città di Tempio. Questa edizione coinvolgerà un numero consistente di Bande provenienti non solo dall’isola. Saranno presenti: Banda Musicale Città di Tempio Pausania; Associu di l’amichi di i musicanti Aiaccini- Ajaccio (Corsica-Francia); Associazione Musicale Santa Maria Immacolata" APS Loano (SV); Banda Musicale Luigi Canepa Sassari; Banda Musicale Cossu-Brunetti Nurri; Banda Musicale Antonio Dalerci Alghero; Banda Musicale Michele Columbano Calangianus; Associazione Musicale Giuseppe Verdi Muravera; Banda Musicale Puccini Città di Cave (RM), Ospiti d’onore "Li Sbandati" di Aggius.