Porta Terra: Processo a Mulas, lui tira dritto

7/2/2025 Non si parli di incompiute ma di opere da completare Credo che parlare di incompiute per lavori come quelli del Forte della Maddalena, della caserma di via Simon, della circonvallazione e di molte altre, sia un atteggiamento mistificatorio e moralmente disonesto. Non resta che sperare che le operazioni verità, d’ora in avanti, siano davvero tali