Palazzo Ducale sposa Sardix

SASSARI - Migliorare la connettività, consentendo un accesso diretto e ottimizzato ai servizi online. Ridurre i costi, permettendo all’amministrazione comunale di risparmiare sulle spese per i dati gestiti a livello locale. Migliorare i livelli di sicurezza, offrendo una rete in grado di massimizzare la distribuzione del traffico e la possibilità di connettersi direttamente con altri enti pubblici e privati. Incrementare l’efficienza operativa, garantendo una trasmissione dati più rapida e facilitando l’accesso ai servizi online. Contribuire allo sviluppo locale, implementando l’infrastruttura di rete e promuovendo l’innovazione tecnologica come leve per la crescita delle imprese locali. Sono gli obiettivi per cui il Comune di Sassari aderisce a Sardix – Sardegna Internet Exchange. È il punto di interconnessione neutrale progettato per migliorare la connettività locale in Sardegna, ottimizzare le infrastrutture di rete, aumentare la sicurezza e promuovere la cooperazione tra Internet Service Provider, sia locali che internazionali.



La giunta comunale ha ratificato l’accordo proposto da Nexim Italia, l’operatore di telecomunicazioni al quale si deve la creazione di Sardix. Grazie all’esecutivo guidato dal sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, l’amministrazione comunale di Sassari è la prima ad aderire al progetto e a fargli muovere i primi passi formali. Ma nelle intenzioni della società, che vanta una consolidata esperienza a livello nazionale, Sardix dovrà innescare un processo virtuoso che coinvolga più soggetti, assicurando non solo la neutralità nell’accesso e nella gestione del traffico tra loro, ma favorendo lo scambio gratuito di traffico internet e l’integrazione delle strategie di sviluppo delle istituzioni coinvolte. La durata della convenzione prevede cinque anni di collaborazione e la possibilità di rinnovo. Durante questo periodo, Nexim garantirà l’allocazione di spazio nel data center di Sassari per la gestione degli apparati di rete, senza che il Comune sia chiamato a sostenere costi di partecipazione alla realizzazione dell’infrastruttura.



«La connettività ha un’importanza strategica per lo sviluppo socio-economico del nostro territorio ed è necessario implementare le infrastrutture al fine di creare condizioni operative ottimali, in grado di supportare lo sforzo dell’amministrazione e di tutto il territorio in tema di competitività», afferma l’assessore Giuseppe Masala, al cui delega ricomprende anche le competenze in tema di Innovazione tecnologica e di Programmazione. «Attraverso Sardix confidiamo di stimolare economie di scala attraverso un’alleanza con diversi soggetti pubblici e privati, tutti animati dallo stesso obiettivo – prosegue – quello di garantire una migliore gestione della rete e dei servizi telematici pubblici, ma senza costi aggiuntivi per il bilancio comunale».



Il progetto, frutto del lavoro condotto dai tecnici in forza al Settore Innovazione Tecnologica e Smart City, «deve consentirci di fare quei passi in avanti verso la realizzazione di quella città sensibile che abbiamo tratteggiato nei nostri documenti programmatici e rispetto alla quale non si può attendere oltre», dice il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia. «Una città ad alto coefficiente di connettività e con elevati standard di infrastrutture immateriali è un luogo in grado di erogare servizi di maggior qualità, più rapidi e più efficaci – conclude – la velocità dei servizi è uno degli strumenti di cui occorre dotarsi per rendere più semplice la vita delle cittadine e dei cittadini, ma anche per consentire al sistema produttivo di investire con decisione su uno sviluppo duraturo, fondato su competenze e saperi che guardano al futuro, a iniziare dall’Ict».