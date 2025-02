Cor 20:18 Il fascino del tango a Cagliari Il fascino del tango a Cagliari: il 28 febbraio concerto gratuito del Gustavo Gini Ensemble a Sto arrivando! Manifattura. Tangos classico, moderno e contemporaneo in arrangiamenti originali eseguiti dal compositore argentino al pianoforte insieme a un quintetto d’archi



CAGLIARI - Venerdì 28 febbraio, alle ore 20:30, Sa Manifattura di Cagliari ospiterà un concerto imperdibile per gli amanti del tango e della musica d’autore. Grazie alla collaborazione tra Opificio Innova e il Centro Studi Salvador Allende, il pubblico potrà assistere gratuitamente all’esibizione del Gustavo Gini Ensemble, una formazione d’eccezione che unisce la potenza espressiva degli archi alla maestria del pianoforte. Il programma della serata sarà un viaggio emozionante tra i classici del tango e brani originali, con un repertorio che spazia da La Cumparsita e El Choclo a composizioni inedite come Tango delle sirene di Ulisse.



Con una durata di circa 60 minuti, la scaletta prevede milonghe, valzer, brani di Astor Piazzolla e tanghi carichi di pathos, eseguiti da un quintetto d’archi e pianoforte sotto la direzione artistica di Gustavo Gini, compositore e arrangiatore. Ad accompagnare Gini sul palco ci saranno Alessio De Vita – Violino I, Giovanni Nucciarelli – Violino II, Margherita Moccia – Viola, Pierpaolo Pais – Violoncello, Francesco Sergi – Contrabbasso



Il Gustavo Gini Ensemble è guidato dal pianista e compositore argentino Gustavo Gini, diplomato al Conservatorio Municipale "Manuel de Falla" di Buenos Aires. Dopo aver iniziato lo studio del pianoforte all'età di sei anni, Gini ha proseguito la sua formazione musicale, esibendosi in prestigiose sale concertistiche come il "Salón Dorado" del Teatro Colón e partecipando a tournée in Asia, Europa e America, sia in ambito classico che tango. Dal 2001, Gini si dedica alla composizione, all'arrangiamento e alla produzione musicale per film, serie TV e documentari in Argentina, Spagna e Italia. Ha collaborato a colonne sonore di film di rilievo internazionale, tra cui "Il segreto dei suoi occhi", vincitore dell'Oscar come Miglior Film Straniero. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera magnetica del tango con un ensemble di straordinaria qualità.