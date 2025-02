S.A. 18:35 Bosa tra i borghi più belli per la Bit Nello stand dedicato alla Sardegna, in un desk riservato ai Borghi più belli, Bosa ha fornito i propri contributi per promuovere la città, Fra il materiale di marketing turistico esposto nello stand, anche una gigantografia di Bosa ripresa dal cielo



BOSA - Bosa è stata protagonista alla Borsa internazionale del turismo (Bit) di Milano che si è chiusa ieri. Nello stand dedicato alla Sardegna, in un desk riservato ai Borghi più belli, Bosa ha fornito i propri contributi per promuovere la città, Fra il materiale di marketing turistico esposto nello stand, anche una gigantografia di Bosa ripresa dal cielo. «Continua la nostra strategia con l’obiettivo di restituire alla nostra Città il suo ruolo tra gli attrattori nel panorama turistico regionale», commenta l’assessore al Turismo del Comune di Bosa, Marco Francesco Mannu.