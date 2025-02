S.A. 19:51 «Alghero è ostaggio dei balordi» La nota stampa diffusa dal Coordinamento cittadino dei Fratelli d´Italia riguardo il problema della sicurezza in città e le proposte già depositate in Aula in un ordine del giorno sul tema



ALGHERO - «Ormai è un bollettino quotidiano quello sugli episodi di criminalità. Spaccate, furti, aggressioni, atti vandalici: Alghero vive una escalation pericolosa che preoccupa cittadini e imprenditori, e che richiede risposte immediate. L’ultimo grave fatto di violenza, avvenuto in pieno centro, si aggiunge a una lunga serie di episodi che ormai non possono più essere considerati isolati». Per Fratelli d’Italia non si può abbassare la guardia sul tema della sicurezza né si può più aspettare: «Non è accettabile che i cittadini abbiano paura di uscire la sera, che i commercianti vivano nel timore di subire l’ennesimo furto o atto vandalico, che episodi di violenza diventino la normalità. È il momento delle soluzioni concrete. Per questo abbiamo individuato una serie di azioni da mettere in campo al più presto per arginare il problema».



Proseguono dal direttivo algherese di Fdl: «Le nostre proposte, già depositate attraverso un ordine del giorno che prevede l'Istituzione del Controllo di Vicinato, per creare una rete di collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, aumentando la capacità di deterrenza e segnalazione e il supporto alla sicurezza privata, per proteggere le attività economiche più esposte a rischio criminalità, con incentivi ai Centri Commerciali Naturali». E concludono: «A questo va associato il potenziamento della Polizia Locale, con risorse che permettano un maggiore presidio del territorio, soprattutto nelle fasce orarie più critiche, ma anche la prosecuzione del progetto di videosorveglianza, con un piano di installazione nei punti più sensibili della città per migliorare il controllo e la deterrenza e ovviamente il costante coordinamento tra Comune e Forze dell’Ordine. Lo ripetiamo: Alghero non può restare ostaggio dei balordi».



Il Direttivo di Fratelli d’Italia Alghero