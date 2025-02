S.A. 8:00 Bimba morta ad Alghero: il 19 autopsia L´accertamento autoptico è stato disposto dalla Procura di Sassari che indaga su quanto accaduto. Non è stato ancora stabilito dove verrà eseguita perchè non potrà essere uno dei medici dell´Istituto di medicina legale di Sassari, perché la struttura fa parte della stessa azienda sanitaria Asl 1



ALGHERO - L'autopsia sul corpo di Natalie Tanda, la bambina di 8 anni di Villanova Monteleone morta sabato scorso all'ospedale civile di Alghero, sarà eseguita il 19 febbraio a Sassari. La data dell'esame è stata fissata dalla pm Enrica Angioni, titolare dell'inchiesta. Non è stato ancora stabilito dove verrà eseguita perchè non potrà essere uno dei medici dell'Istituto di medicina legale di Sassari, perché la struttura fa parte della stessa azienda sanitaria Asl 1 del nosocomio algherese. Anche la famiglia della piccola, rappresentata dagli avvocati Marco Costa e Romina Casula, ha intenzione di nominare un perito di parte per assistere all'autopsia. La bambina è deceduta due giorni dopo aver subito l'asportazione delle tonsille giovedì 6 febbraio; dopo un primo decorso senza criticità, il sabato ha manifestato un'improvvisa complicanza degenerata in pochissimo tempo fino alla morte poco prima delle 21.