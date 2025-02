S.A. 12:44 Sicurezza: Riformatori Alghero chiedono interventi immediati Antonello Muroni, Maria Vittoria Porcu, Nicola Salvio, Alessandro Balzani dei Riformatori di Alghero intervengono sul tema sicurezza che tiene banco da settimane in città e chiedono interventi da parte dell´Amministrazione comunale



ALGHERO - «È da troppi mesi che la città di Alghero è al centro di una preoccupante escalation di gravi fatti di cronaca tra furti, rapine, aggressioni e vandalizzazioni di vario genere. Oggi leggiamo di un'auto pirata che investe un rider riducendolo in fin di vita. Questo episodio rappresenta l'ennesimo segnale di una città che sta scivolando in una pericolosa spirale di insicurezza. Riteniamo intollerabile che Alghero, da sempre conosciuta per la sua bellezza e ospitalità, sia ora associata a tali episodi».



Così intervengono Antonello Muroni, Maria Vittoria Porcu, Nicola Salvio, Alessandro Balzani dei Riformatori di Alghero sul tema sicurezza che tiene banco da settimane in città: «È imperativo che la sicurezza dei cittadini sia garantita con azioni concrete e tempestive, pertanto chiediamo al Sindaco di intervenire con decisione utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione. In particolare, sollecitiamo un suo intervento al Prefetto per la convocazione urgente del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare specificamente la situazione di Alghero e definire strategie immediate di contrasto alla criminalità». «È fondamentale che l'Amministrazione Comunale agisca con determinazione per ripristinare la sicurezza e la serenità nella nostra comunità. Non possiamo permettere che Alghero diventi ostaggio della delinquenza. La sicurezza dei nostri concittadini deve essere una priorità assoluta» concludono dal direttivo del partito.



Nella foto: il Direttivo dei Riformatori Alghero