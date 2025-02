Cor 20:00 Algherese, l´appello di Marinaro e Balata In occasione della Giornata Internazionale della Lingua Madre, istituita dall’Unesco che si celebrerà il 21 Febbraio, Comune di Alghero, con l’Assessore alle Politiche Linguistiche Francesco Marinaro, e Consulta Civica per le Politiche Linguistiche, con il Presidente Gavino Balata, si rivolgono alle scuole cittadine per sensibilizzare gli alunni e gli studenti sull’importanza della lingua catalana di Alghero



ALGHERO - «Il Comune di Alghero - scrive l’assessore alle Politiche Linguistiche Francesco Marinaro in una lettera inviata ai dirigenti scolastici e ai presidi - è impegnato nella promozione e valorizzazione del catalano di Alghero, con una attenzione particolare alle nuove generazioni. In questo contesto si inquadrano le azioni messe in campo sul bilinguismo nelle intestazioni degli atti dell’Amministrazione e le interlocuzioni svolte per pianificare un primo avvio dell’insegnamento dell’algherese nelle scuole materne ed elementari, con una prospettiva di coinvolgimento delle classi superiori. In questo percorso di collaborazione - suggerisce Marinaro - intendiamo promuovere anche i momenti di riflessione sull’identità rappresentati dalle giornate istituite per sensibilizzare le comunità sul valore della lingua e dei contenuti culturali che essa rappresenta per i cittadini».



«Con questi obiettivi che intendo chiedervi di estendere ai vostri insegnanti la richiesta di coinvolgimento degli alunni e studenti in questa riflessione sul valore della lingua, nell’imminente data del 21 febbraio, Giornata Internazionale della Lingua Madre. In occasione di questa giornata, sarebbe apprezzabile prevedere nelle classi iniziative volte a promuovere la conservazione del Catalano di Alghero». Anche il Presidente della Consulta Civica per le Politiche Linguistiche Gavino Balata si rivolge alle scuole cittadine a nome delle associazioni culturali algheresi che dedicano energia e tempo alla diffusione ed alla protezione del catalano di Alghero.



«Siamo molto sensibili a questa tematica e desideriamo invitarvi a dedicare un po’ del vostro tempo a discutere, informarvi, esprimere curiosità, leggere un racconto, una poesia, vedere un film nella nostra lingua: in una parola, vorremmo che la facciate vivere nelle vostre aule. La nostra lingua - segnala Balata - sebbene sia tutelata da leggi nazionali e regionali, oltre che dalla Costituzione, vive un’epoca di difficoltà e non si potrà rafforzare né avere un futuro se le nuove generazioni la dimenticheranno. Nell’attesa di una omogenea applicazione delle leggi pensate per garantire un futuro all’algherese, riuscendo finalmente ad attivare l’insegnamento delle nostre lingue nelle scuole, la responsabilità di custodire questo tesoro ricade sulla società e sulle famiglie. Ricade su tutti noi».