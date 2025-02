Cor 12:24 U14, Amatori Rugby Alghero a Olbia Sul campo si sono affrontate due formazioni miste: la rappresentativa del Nord, composta da atleti di Amatori Rugby Alghero, Sassari Rugby, Bulldog Rugby e Olbia Rugby, e quella del Sud, formata da giocatori del Sinnai Rugby, Cagliari Rugby e Capoterra Rugby



OLBIA - Domenica, l’under U14 dell’Amatori Rugby Alghero, con il supporto di due giovani atleti del Sassari Rugby, ha partecipato all'incontro regionale disputato presso il Campo “Basa” di Olbia, insieme alle selezioni del Nord e del Sud Sardegna.



Sul campo si sono affrontate due formazioni miste: la rappresentativa del Nord, composta da atleti di Amatori Rugby Alghero, Sassari Rugby, Bulldog Rugby e Olbia Rugby, e quella del Sud, formata da giocatori del Sinnai Rugby, Cagliari Rugby e Capoterra Rugby.



Gli incontri si sono svolti in un clima di sportività e collaborazione, con momenti di gioco caratterizzati da buona organizzazione tattica, rapide ripartenze e crescente consapevolezza tecnica. I giovani atleti hanno dimostrato un costante miglioramento nel gioco, applicando sul campo il lavoro svolto in allenamento.



L’Amatori Rugby Alghero, nell’ottica di favorire la crescita del vivaio, ha avviato un percorso di tutoraggio con il Sassari Rugby, coinvolgendo atleti dalla Serie C fino all’Under 14. L’obiettivo è supportare lo sviluppo tecnico e formativo dei giovani giocatori, consolidando il percorso di crescita del movimento rugbistico locale.