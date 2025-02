S.A. 15:40 Esperti di contenuto: selezioni in Regione L’Assessorato del Lavoro ha pubblicato l’Avviso per l’adesione all’Elenco regionale degli esperti di contenuto (EREC). Le domande di candidatura telematica potranno essere presentate a partire da domani 21 febbraio fino al 21 maggio 2025



CAGLIARI - Migliorare il servizio di certificazione delle competenze, aggiornare il Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione, rendere effettiva la possibilità di validazione degli apprendimenti non formali e informali. Con questi obiettivi l’Assessorato del Lavoro ha pubblicato l’Avviso per l’adesione all’Elenco regionale degli esperti di contenuto (EREC). «Grazie all’iscrizione all’Elenco regionale degli esperti di contenuto, tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, così come i professionisti e le professioniste che hanno maturato un’esperienza professionale significativa nel proprio ambito lavorativo, possono candidarsi a diventare parte attiva e determinante di un’azione sperimentale a supporto del Sistema regionale di Individuazione e Validazione delle Competenze».



Così l’assessora del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Desirè Manca, richiama l’attenzione sull’importanza della valorizzazione delle competenze acquisite dai cittadini nell’arco della vita in un’ottica di promozione e agevolazione dell’inserimento lavorativo.«Una volta iscritti all’EREC – spiega l’assessora – gli esperti di contenuto potranno essere chiamati a collaborare allo svolgimento di diverse attività: revisione e descrizione di nuovi profili professionali, predisposizione degli standard formativi, valutazione delle competenze professionali di coloro che si rivolgono ai servizi per il lavoro per un riconoscimento dei propri apprendimenti o che hanno concluso un percorso formativo e devono sostenere il relativo esame». Le domande di candidatura telematica potranno essere presentate a partire da domani 21 febbraio fino al 21 maggio 2025.