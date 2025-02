Cor 14:54 Parco Asinara, Mureddu commissario Per il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, questa non può essere la soluzione ai gravi problemi dell´ente Parco: accogliamo con riserva questo nominativo



PORTO TORRES - «Prendiamo atto della nomina di Gianluca Mureddu a nuovo “ennesimo” commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, pur ribadendo che il commissariamento non rappresenta la soluzione più efficace per la governance dell'Isola. In un momento così delicato - sottolinea il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas - caratterizzato da urgenti necessità di gestione e programmazione, accogliamo con riserva questo nominativo. Riteniamo inopportuno che il Ministro dell'Ambiente continui ad effettuare nomine basate su situazioni emergenziali, che durano da un decennio. Le scelte dovrebbero invece rispondere alle esigenze espresse dall'intero territorio senza escludere la Regione e senza che il territorio sia obbligato a subire per l’ennesima volta una nomina figlia di spartizioni politiche. Continueremo quindi a denunciare con fermezza e oltranza la necessità che l'Asinara venga affidata a una figura autorevole, capace di portare avanti le attività di pianificazione essenziali per lo sviluppo dell'Isola, con ricadute concrete per tutto il nord-ovest della Sardegna» conclude Mulas.