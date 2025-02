Cor 20:29 Musica profana del ‘500 in Pinacoteca Sabato 1° marzo 2025, alle 18, la Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna e la Pinacoteca Nazionale di Sassari, in collaborazione con l’Associazione musicale Gioacchino Rossini e la Confraternita del Moscato di Sorso-Sennori, organizzano un concerto



SASSARI - Raccontare i dipinti, le sculture e le collezioni della Pinacoteca, attraverso nuove forme artistiche, in un connubio tra musica e spettacolo. Sabato 1° marzo 2025, alle 18, la Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna e la Pinacoteca Nazionale di Sassari, in collaborazione con l’Associazione musicale Gioacchino Rossini e la Confraternita del Moscato di Sorso-Sennori, organizzano un concerto, nella suggestiva ‘Sala dei pilastri’ del Museo, ricca di fascino per le sue architetture, dal titolo: “Bacco, tabacco e Venere. Il doppio senso nella musica profana del ‘500”.



L’esibizione, a cura della Corale Rossini di Sassari, si svilupperà in un mix di musica e poesia, che vedrà protagonisti, con la voce narrante di Maria Antonietta Azzu, i musicisti e il coro diretto da Clara Antonicello. Un viaggio musicale declinato verso le pagine più famose di autori come, Orlando di Lasso, Pierre Passereau, Josquin Des Prez, John Dowland, Juan del Encina. Una proposta interamente dedicata al profano, in un’alternanza di madrigali, villancicos, chansons e songs.



I testi, ricchi di doppi sensi e allusioni, consentiranno agli autori di sorprendere e divertire il grande pubblico attraverso il trattamento di argomenti legati ai vizi, alla taverna e all’amore, sia nelle forme più raffinate che in quelle più carnali e spinte. A concludere la serata verrà offerto un brindisi dalla Confraternita del Moscato di Sorso-Sennori. Per partecipare all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione al n.079 231560 o al seguente indirizzo e-mail: drm-sar.pinacoteca.sassari@cultura.gov.it.