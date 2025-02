S.A. 13:42 Salvatore Deriu entra in Orizzonte Comune Avvocato esperto di diritto amministrativo e relazioni con gli enti pubblici, da sempre impegnato nella vita associativa e nella promozione di importanti iniziative culturali. A breve Deriu verrà presentato alla città



ALGHERO - Entra nel gruppo “Orizzonte Comune” di Alghero l'avvocato Salvatore Deriu, esperto di diritto amministrativo e relazioni con gli enti pubblici, da sempre impegnato nella vita associativa e nella promozione di importanti iniziative culturali. In particolare, nel quadro dell’Associazione “Amici di Sorres”, Deriu porta avanti il progetto di un “Cammino di San Benedetto del Giudicato di Sorres”, con il coinvolgimento di ben 19 Comuni, ciò che porterebbe all’ottenimento di importanti e positive ricadute socio-economiche nell’ambito dei territori coinvolti. Sul piano del suo percorso politico recente, l’avvocato Deriu è stato elemento di spicco del partito Fortza Paris. A breve verrà presentato alla città, alla presenza di tutta la dirigenza cittadina, provinciale e regionale.



«Arriva da più parti della società civile algherese l’attenzione nei confronti del movimento civico Orizzonte Comune grazie anche al continuo e proficuo lavoro svolto dai suoi rappresentanti in seno al governo regionale e comunale. Nei diversi scambi di idee intercorsi con il coordinamento locale, sono veramente diverse le persone che, con particolare interesse e plauso, guardano a questa formazione politica che ha fatto ingresso in Comune con le ultime competizioni elettorali del 2024 »dichiara Antonio Cardin, dirigente regionale Orizzonte Comune.



Nella foto: Antonio Cardin