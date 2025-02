S.A. 20:06 Aou Sassari: screening gratuiti per l´udito Il 5 marzo 2025, la struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’Aou di Sassari aderirà alla quarta edizione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle patologie uditive, un appuntamento fondamentale nel panorama della prevenzione audiologica



SASSARI - Il silenzio della sordità va interrotto, a tutte le età, e per questo la prevenzione diventa la prima arma. Il 5 marzo 2025, la struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’Aou di Sassari aderirà alla quarta edizione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle patologie uditive, un appuntamento fondamentale nel panorama della prevenzione audiologica. L'evento è promosso dalla Società italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia cervico-facciale (SIOeChCF) e dalla Società italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF). L’iniziativa si inserisce in ideale continuità con la Giornata mondiale dell’Udito istituita dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), che quest’anno si celebra il 3 marzo 2025. Il focus dell’evento è rivolto appunto alla prevenzione. Ecco perché il servizio di Audiovestibologia dell’Aou Sassari sarà a disposizione di cittadine e cittadini per eseguire gratuitamente lo screening dell’udito, rivolto alla popolazione adulta. Per partecipare, è necessario fissare un appuntamento.



Le malattie dell’orecchio e i relativi disturbi uditivi colpiscono un cittadino su cinque, con previsioni di un incremento preoccupante. Numeri e tendenze evidenziano come il fenomeno possa essere paragonato a una vera e propria "pandemia silenziosa", troppo spesso trascurata. La manifestazione si propone di promuovere un profondo cambiamento culturale nell’approccio alla sordità e nei comportamenti a rischio per l’orecchio. «La prevenzione rappresenta la nostra miglior difesa contro il silenzio della sordità: attraverso lo screening uditivo, puntiamo a un cambiamento culturale che valorizzi la salute dell’udito», afferma il direttore della struttura, professor Francesco Bussu.

«Giornate come queste – conclude il docente – sono importanti dal punto di vista dell'informazione e della prevenzione, fondamentali per tutelare il benessere uditivo e migliorare la qualità della vita di tutti».