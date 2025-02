S.A. 10:02 Sharon Stone sbarca ad Alghero L´attrice americana sarà in città già da oggi, ospite del gruppo Veronesi che ha rilevato il marchio Antonio Marras nel 2022. La diva statunitense sarà protagonista di un servizio fotografico ispirato dalle creazioni del designer algherese



ALGHERO - Sharon Stone sbarca in Riviera del Corallo. Come anticipato dal Quotidiano di Alghero, l'attrice americana sarà in città già da oggi, ospite del gruppo Veronesi che ha rilevato il marchio Antonio Marras nel 2022. La diva statunitense sarà protagonista di un servizio fotografico ispirato dalle creazioni del designer algherese. La Stone era in prima fila alla sfilata del designer algherese nella settimana della Milano Fashion Week. Nella nuova sfilata autunno inverno Marras ha portato in scena un'opera ritrovata: "La bella di Alghero" del 1892. Nessuna partitura è sopravvissuta - ma è "rinata" in quella creata dallo stilista per lo show milanese - con gli scrittori Massimiliano Fois e Raffaele Sari Bozzolo che hanno collaborato alla ricostruzione dell'opera, con musiche di Giovanni Fara Musio. Al défilé hanno partecipato tra il pubblico anche il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e l'assessore Raniero Selva. Nei giorni scorsi in Piazza dei Mercati ad Alghero, gli operai comunali hanno accelerato nelle pulizie del grande spazio in centro. Se c'è ancora stretto riserbo sui posti scelti per il set fotografico è la piazza in centro una tappa certa della trasferta algherese della Stone, perché è là che risiede il cuore della produzione e della sartoria. Probabilmente l'attrice sarà anche ospite della grande cantina realizzata dalla famiglia Veronesi a Guardia Grande e inaugurata lo scorso anno.