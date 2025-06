Cor 12:02 Ogliastra, visite gratuite per contrastare la povertà Sono questi i principali obiettivi del Programma Nazionale “Equità nella Salute 2021-2027 – Contrastare la povertà sanitaria” che in queste settimane è entrato nel vivo in Ogliastra



LANUSEI – Abbattere le barriere che impediscono alla popolazione in condizioni di povertà di accedere ai servizi sanitari e fornire un primo aiuto con l’erogazione di visite mediche gratuite. Sono

questi i principali obiettivi del Programma Nazionale “Equità nella Salute 2021-2027 – Contrastare la povertà sanitaria” che in queste settimane è entrato nel vivo in Ogliastra, dopo le prime visite

effettuate alla fine dello scorso anno. Nella Casa della Salute di Lanusei e nel Poliambulatorio di Tortolì sono attualmente operativi diversi professionisti esperti in psicologia, psichiatria, odontoiatria, anestesia, reumatologia, geriatria e nefrologia. Il target delle persone interessate dal progetto è individuato secondo i requisiti di vulnerabilità socioeconomica determinati dai servizi sociali dei comuni ogliastrini.