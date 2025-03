Cor 12:00 Continuità territoriale, incontro in aeroporto ad Alghero “Quale continuità territoriale per la Sardegna?" è il tema dell´incontro che si terrà nella Sala Executive dell´Aeroporto di Alghero lunedì 10 marzo, con inizio alle ore 11. Coordinerà l´incontro Mario Bruno che è socio fondatore dell´Associazione Culturale Maestrale che organizza l´evento



ALGHERO - Parteciperanno l'Assessora Regionale dei Trasporti Barbara Manca, il Presidente Nazionale di Assaeroporti Carlo Borgomeo, il Presidente della FASI (Federazione delle associazioni degli emigrati sardi) Bastianino Mossa, il Sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto. Porteranno i saluti il General Manager della Sogeaal Fabio Gallo e l’Amministratore Delegato della Sogeaal Silvio Pippobello. Coordinerà l'incontro Mario Bruno che è socio fondatore dell'Associazione Culturale Maestrale che organizza l'evento.



Il tema del diritto alla mobilità per i sardi è particolarmente attuale: entro il mese di aprile 2025 dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando per la nuova continuità territoriale aerea. A ottobre prossimo scadrà l'attuale bando e forti sono le attese dei sardi per un auspicato nuovo modello. Tra i temi di dibattito, la possibile introduzione di una griglia tariffaria che possa permettere di mantenere tariffe standard per i residenti e nel contempo ridurre i costi, grazie agli aiuti sociali.



Attese novità anche per i sardi non residenti, con vincoli di parentela stretta con i residenti nell'Isola. Sarà dunque l'occasione, tra tariffe agevolate, fasce orarie garantite, frequenze delle tratte, qualità degli aeromobili e del servizio, per entrare nel merito degli interventi proposti. Grande attenzione alle potenzialità dello scalo di Alghero e dell’intero territorio. L'iniziativa è inserita tra gli incontri propedeutici della scuola all'impegno sociale e politico "Progetto Città", patrocinata dal Comune di Alghero e co-finanziata negli anni dalla Fondazione di Sardegna, sui temi cruciali per il territorio e per l'intera Isola.



Nella foto d'archivio: Mario Bruno in Sogeaal Alghero