Cor 19:02 Klass Coral ko contro la Ferrini Quartu Nella diciassettesima giornata del campionato di Serie C regionale, la Klass Coral Alghero subisce l’ottava sconfitta stagionale sul parquet della Ferrini Quartu, terza della classe. L’incontro si è concluso con il risultato di 83-58. La formazione algherese resta a quota 14 punti in classifica



ALGHERO - La Klass Coral Alghero ritorna sconfitta dalla trasferta sul campo della Ferrini Quartu. La gara valevole come sesta giornata di ritorno del Campionato Regionale di Serie C, è terminata con il punteggio di 83-58 per la formazione quartese, attrezzata e fisica e in lotta tra le altissime posizioni della classifica. Di contro, la compagine algherese allenata da coach Longano, non ha disputato la miglior partita della sua stagione, tutt’altro.



Ma il gap tra i corallini e i quartesi si è comunque visto tutto. Già l’inizio dell’incontro non faceva presagire nulla di buono. Dopo poco più di tre minuti, i padroni di casa avevano già messo a segno tredici punti contro uno solo degli algheresi. Troppi errori nei secondi tiri, tanta sofferenza sotto canestro e il ritmo dettato dalla Ferrini si sono tradotti in una prestazione negativa e in una sconfitta. Il risultato non è mai stato in discussione per tutto l’arco delle 4 frazioni.



Top scorer del match Juan Diego Sahud della Coral, autore di 25 punti. Mentre per i padroni di casa il più prolifico è stato Graviano con 22 punti. Dopo il turno di ieri, la Klass Coral Alghero viene raggiunta in classifica a 14 punti dalla Sef Torres, vittoriosa nel derby con il Cus Sassari, prossimo avversario in campionato degli algheresi.



FERRINI QUARTU - KLASS CORAL ALGHERO 83-58



FERRINI QUARTU: Podda 4, Pedrazzini 10, Graviano 22, Murru, Saba 3, Gambella, Pisu 2, Fois, Fancello 13, Dessì, Salone 19, Marras 10. All. Fioretto M.

KLASS CORAL ALGHERO: Cesaraccio 2, Monte 4, Tilloca, Sahud 25, Fumanti 5, Musso 12, Manunza 2, Ibba, Cherchi 5, Scalise 2, Busi, Simula 1. Allenatore: Longano F.

PARZIALI: 24-15; 21-10; 21-19; 17-14.