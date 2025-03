S.A. 9:00 Fc Alghero ritrova la vittoria a Ploaghe 0 – 2 il finale di una partita che ha visto la squadra, allenata da Andrea Peana e Michele Cherchi, giocare a testa alta in casa di una delle squadre più in forma del campionato di Prima Categoria, girone D



ALGHERO - La Fc Alghero ritorna alla vittoria e lo fa con una prestazione maiuscola sul campo del Ploaghe. 0 – 2 il finale di una partita che ha visto la squadra, allenata da Andrea Peana e Michele Cherchi, giocare a testa alta in casa di una delle squadre più in forma del campionato di Prima Categoria, girone D. Per la cronaca, al 3’ Fiori su punizione, dalla trequarti, impegna Frau che respinge la sfera e la difesa algherese che libera la propria area di rigore. Al 24’ gol annullato a Roberto Correddu per fallo di mano. Ci prova il Ploaghe al 37’ con Tedde, Frau ribatte con prontezza. Al 41’ Fc Alghero vicino al gol con Riccardo Peana che calcia dal limite dell’area e il portiere di casa ribatte. Sulla sfera arriva Correddu e la retroguardia del Ploaghe si salva in calcio d’angolo. Sul corner seguente, Riccardo Peana di testa spedisce la palla a fil di palo.



Si va al secondo tempo e, dopo dieci minuti, il Ploaghe si rende pericoloso con El Kamch che calcia poco alto sopra la traversa. Al 66' Fc Alghero in vantaggio: discesa di Pilo sulla destra che crossa in mezzo all’area dove interviene Roggio che, nell'intento di allontanare la minaccia, sbaglia l'intervento e spedisce la palla nella propria porta . Si va al 70’ e la Fc Alghero va vicino al raddoppio con Correddu che da sinistra lancia Porcu, ma la palla termina sul fondo. Fc Alghero in forma e al 75’ trova il meritato raddoppio con un’azione da manuale: Zanda lancia Pilo sulla destra, tiro di prima che colpisce il palo opposto. Sulla sfera arriva Correddu che insacca tra gli applausi. All’83’ ancora giallorossi protagonisti in contropiede con Zappino che serve un ottimo assist per Pilo che impegna severamente Usai. Un minuto dopo ancora Fc Alghero vicino al tris con Pilo che calcia su Usai in uscita. Al triplice fischio dell'arbitro Lobina, Fc Alghero in festa per una vittoria importante che rilancia la squadra verso la parte finale del campionato.



PLOAGHE – FC ALGHERO: 0 – 2

PLOAGHE: Usai, Chessa, Sodini (32' st Pace), Roggio (27' st Masala), Tedde (10' st Livesi), Palmisano, Correddu, Pala, El Kamch (32' st Spanu), Sechi, Fiori.

A disposizione: Decortis, Muggiolu, Garau, Roggiu, Gnani.

Allenatore: Elia Uleri

FC ALGHERO: Frau, Depalmas, Peana A., Correddu, Sanna (44' st Marrosu), Nuoto (16' st Zanda), Ardu (7' st Pilo), Delias (34' st Delias), Peana R., Pintus, Porcu (27' st Zappino).

A disposizione: Sotgiu, Serra, Cherchi.

Allenatore: Peana/Cherchi

ARBITRO: Fabio Lobina di Olbia

RETI: 66' Roggio (aut.), 75' Correddu