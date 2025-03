S.A. 21:24 Programma Interreg Next Med: approvati 60 progetti Il valore complessivo dei progetti finanziati ammonta a 134 milioni di euro, di cui 119 milioni provenienti dall’Unione europea. Sono 388 gli enti coinvolti, inclusi 7 provenienti dal territorio sardo di cui 2 in qualità di capo fila di progetto



CAGLIARI - Il Programma Interreg NEXT MED ha ufficialmente approvato 60 nuovi progetti, selezionati tra le 630 proposte ricevute nell’ambito del primo bando, per affrontare le sfide più urgenti della regione mediterranea. Queste iniziative, che spaziano dall’adattamento ai cambiamenti climatici alla crescita economica sostenibile, dalla gestione delle risorse naturali all’innovazione e allo sviluppo delle competenze, sono state adottate dal Comitato di Sorveglianza, presieduto dalla Regione Sardegna come Autorità di Gestione. L’incontro, in presenza dei rappresentanti istituzionali dei 15 Paesi partecipanti al Programma e della Commissione europea, si è svolto a Valencia in Spagna i giorni 25 e 26 febbraio 2025.



Il valore complessivo dei progetti finanziati ammonta a 134 milioni di euro, di cui 119 milioni provenienti dall’Unione europea. Sono 388 gli enti coinvolti, inclusi 7 provenienti dal territorio sardo di cui 2 in qualità di capo fila di progetto. Un ottimo risultato per la Sardegna, considerata l’ampia copertura geografica del Programma e la massiva partecipazione al primo bando.

Tra le proposte ammesse, particolare attenzione è rivolta ai giovani, con diverse iniziative dedicate al loro coinvolgimento nelle iniziative di cooperazione mediterranea. Questa rappresenta un’importante innovazione introdotta dal Programma Interreg NEXT MED, con l’obiettivo di fornire ai giovani competenze, opportunità e risorse finanziarie per valorizzare il ruolo delle nuove generazioni nel costruire il Mediterraneo del futuro.