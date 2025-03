S.A. 18:05 Palazzo sport Valledoria: via ai lavori I lavori che complessivamente impegneranno una cifra di 470mila euro interesseranno non solo gli spazi interni ma consisteranno anche nella riqualificazione e messa a norma dell´intero palazzetto dello sport comunale.



VALLEDORIA - Nell'ambito degli interventi del fondo sport e periferie sono stati avviati i lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport di Valledoria. Si tratta di una struttura polivalente, realizzata nel 2008, che è costituita da una parte principale e altre due adiacenti minori su cui era necessario intervenire. I lavori che complessivamente impegneranno una cifra di 470mila euro interesseranno non solo gli spazi interni ma consisteranno anche nella riqualificazione e messa a norma dell'intero palazzetto dello sport comunale. In particolare si prevede la realizzazione di una serie di interventi combinati fra loro e finalizzati all'efficientamento energetico globale, intervenendo sia sull'edificio che sugli impianti ricorrendo all’utilizzo di fonti rinnovabili. Oltre a fornire all'impianto tutte le dotazioni necessarie per renderlo fruibile al meglio. Dagli impianti di condizionamento che consentono una migliore vivibilità agli spazi e percorsi che ne agevolano l'accessibilità.



«Tra i nostri obiettivi c'era quello di dare nuova vita ai nostri impianti sportivi - commenta il sindaco di Valledoria, Marco Muretti- dopo i campi da calcio la cui realizzazione è stata conclusa di recente, siamo partiti con l'intervento di riqualificazione del Palazzetto dello sport che aveva necessità di essere adeguato rispetto agli standard necessari per una corretta fruizione. Si tratta di un altro passaggio importante nell'azione della nostra amministrazione, che attraverso interventi come questo prosegue con la finalità di restituire a Valledoria strutture efficienti e fruibili da tutta la popolazione». L’intervento progettuale mira alla creazione di una struttura che mira all’accrescimento dei servizi necessari per la promozione della cultura e delle buone pratiche e stili di vita, funge da aggregatore capace di generare lo sviluppo di attività culturali, educative e sociali. Favorendo quindi la socializzazione ed offrendo un luogo di confronto e spazi di aggregazione per la popolazione. Non solo, contribuirà a consolidare il sistema dei servizi sociali ed educativi esistenti permettendo l’integrazione tra le varie fasce di cittadini attraverso attività di animazione sociale, culturale e del tempo libero.