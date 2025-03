Marco Lombardi 18:32 L'opinione di Marco Lombardi Regole suolo pubblico, che presa in giro



Una "immersione" a vuoto! Altro che riunione per cercare di risolvere una situazione così seria.

Da oltre un ventennio abbiamo il problema dei tavolini "volanti" e la concorrenza sleale degli "abusivi". Alghero non è mai stata così disordinata e senza controlli, e nel corso degli anni il risultato è sotto gli occhi di tutti. Nel 2020 alle riaperture dei locali (covid19) abbiamo chiesto al sindaco di "scendere" con gli assessori e i vigili urbani e, a venire incontro alle necessità dei commercianti per non avere gli stessi problemi dell'anno precedente. Proporre a marzo un nuovo regolamento dove si passa drasticamente da un "troppo" a un "niente", avrebbe portato malumori e confusione agli operatori del settore e si sarebbe innescata un altra guerra tra commercianti e residenti. Nel centro storico e nella zona portuale (che sono le situazioni più difficili da ripristinare), si potrebbe semplificare il posizionamento delle sedie e tavolini con l'Intervento dei vigili urbani incaricati dei controlli e misurazione di superficie esterna in uso. Il problema del "suolo pubblico in eccesso", lo si risolve lavorando in tempi brevissimi con l'aiuto dei vigili urbani e gli stessi assessori che si dovrebbero occupare di viabilità e paesaggio. Alghero ha bisogno di garanzie e sinceramente siamo anni che le chiediamo senza mai averne un riscontro positivo. Ripeto che la cittadinanza algherese, non merita queste prese in giro. In 12 ore di consiglio comunale per approvare il nuovo regolamento per i suoli pubblici, ed averlo chiuso lasciando in uso il vecchio regolamento comunale, è stata solo una perdita di tempo e basta!



*Marco Lombardi, referente regionale Mioitalia (Movimento Imprese Ospitalità)