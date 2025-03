S.A. 15:03 Barriere Architettoniche: Piano arriva in Aula Piano per l´Eliminazione delle Barriere Architettoniche ad Alghero, approvazione del progetto in Commissione. Martedì approda in Consiglio il piano che garantisce l’accessibilità universale degli edifici pubblici, degli spazi urbani pubblici, nonché la fruizione dei trasporti da parte di tutti e tutte



ALGHERO - Il percorso della pianificazione urbanistica sulle scelte relative alla qualità della vita dei cittadini nel contesto urbano segna un primo traguardo con l’approvazione in Commissione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). La Commissione Urbanistica presieduta da Emiliano Piras ha dato il via libera ieri mattina alla proposta di piano che martedì prossimo approderà pertanto in Consiglio Comunale, per la sua approvazione. In questi mesi lo strumento ha visto una importante fase di apertura al confronto con la cittadinanza, che ha portato alla integrazione nella proposta di importanti contributivi pervenuti in particolare delle associazioni che si occupano del tema delle disabilità in città, e che hanno arricchito il progetto di piano con efficaci soluzioni, soprattutto per quanto riguarda le disabilità visive e quelle cognitive connesse all’autismo.



«Siamo molto soddisfatti di questo importante lavoro, che segna un fondamentale passo in avanti, per fare di Alghero una città più inclusiva ed accessibile a tutte e tutti – commenta l’assessore all’Urbanistica Roberto Corbia - in tempi molto brevi, abbiamo portato a conclusione con determinazione questo importante percorso di progettazione, nato durante lo scorso mandato, e sul quale fin da subito abbiamo voluto porre massima attenzione, per raggiungere celermente questo importante obiettivo. La discussione in Consiglio Comunale, sarà ora fondamentale per il varo di questo importante strumento, che spero troverà una ampia condivisione tra le parti politiche».



Approvato dalla Giunta a fine 2024, il PEBA ha percorso la fase della condivisione pubblica che l’Amministrazione ha voluto intraprendere seppur non prevista dalla normativa. Una fase di confronto utile al perfezionamento del Piano che si è sviluppato in 4 diverse fasi: 1) indagine conoscitiva e definizione degli ambiti; 2) rilievo e mappatura delle criticità; 3) soluzioni progettuali e stima dei costi; 4) definizione delle priorità e programmazione degli interventi. Per quanto attiene la programmazione degli interventi, all'interno del piano sono stati studiati scenari di breve, di medio e lungo periodo, prevedendo pertanto azioni che vanno dalle più semplici manutenzioni che potranno essere realizzate anche grazie alla partecipata del Comune, fino a interventi più complessi e articolati per la quale realizzazione dovranno essere reperiti ulteriori finanziamenti.



Lo strumento, in questa sua prima stesura, in via preliminare e sperimentale, riguarda i principali assi viari della città e i principali edifici a vocazione pubblica - ad esclusione del centro storico che sarà trattato successivamente in maniera puntuale e specifica -, con particolare attenzione agli edifici scolastici, sui quali è stato fatto un importante lavoro connesso anche a migliorare la loro accessibilità in sicurezza. «Il Piano – aggiunge il Presidente della II Commissione Emiliano Piras - vuole contribuire a tradurre gli importanti principi di inclusione, autonomia e accessibilità in interventi concreti sul territorio, per offrire ai residenti e ai turisti una città più accessibile. Fondamentale, nella fase partecipativa attuata con momenti di presentazione pubblica del piano, è stata la collaborazione delle associazioni impegnate sul fronte del sostegno alle disabilità, che hanno fornito un importante contributo allo sviluppo dello strumento».