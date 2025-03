S.A. 14:26 Nuovo appuntamento a teatro ad Alghero Cosa potrebbe andare storto, la surreale commedia dell’Altrove Teatro Studio di Roma in scena al Civico di Alghero per “Teatri di Prima Necessità _ Primavera ‘25” in programma venerdì 28 marzo



ALGHERO - Prosegue con la commedia “Cosa potrebbe andare storto” della compagnia di Roma “Altrove Teatro Studio”, in scena venerdì 28 marzo alle ore 21:00 nel Civico Teatro “Gavì Ballero” di Alghero, la rassegna primaverile di prosa “Teatri di Prima Necessità”. Uno spettacolo sul fallimento! Non la morte, non la povertà, non la solitudine. Il fallimento è ciò che più ci terrorizza in questa epoca in cui sembra che gli occhi di tutti ci siano puntati addosso, e pur di non fallire o di raccontarci che non abbiamo fallito, siamo disposti ad intraprendere le più assurde iniziative, anche rapinare una banca. “Cosa potrebbe andare storto” indaga proprio questo vergognoso aspetto della vita odierna, mettendone in risalto gli aspetti paradossali e quindi ridicoli, ma anche quelli spiccatamente umani e tragici. Pur di non dover essere messi di fronte alla disfatta, siamo pronti a costruire castelli in aria, mentre sarebbe più facile accettare la momentanea caduta e ripartire.



Ma cosa succede se siamo pronti veramente a tutto pur di non ammettere la nostra inadeguatezza?

A raccontarcelo è Giorgio Latini, autore del testo e interprete con Ottavia Bianchi, Patrizia Ciabatta e Roberto Fedele. Due improbabili ladri tentano di rapinare una banca, ma qualcosa non va secondo i programmi e si vedono costretti a barricarsi all’interno dell’edificio con due ostaggi. Comincia una trattativa con la polizia ma il direttore della banca riesce a liberarsi e li assale a tradimento. Di qui ha inizio un paradossale susseguirsi di avvenimenti in cui nulla è come sembra (nemmeno la rapina stessa) e l’inatteso confronto tra malviventi e presunte vittime porta ad una serie di situazioni sempre più comiche e al limite del surreale. Quattro mondi molto diversi si scontrano tra loro: soldi contro amore, potere contro libertà. Il lieto fine potrebbe ancora verificarsi, ma solo se tutti gli ingranaggi del piano si incastrassero alla perfezione. In fondo... cosa potrebbe andare storto?

“Teatri di Prima Necessità _ Primavera ‘25” è un progetto Teatro d’Inverno con la direzione artistica di Giuseppe Ligios e il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione Alghero M.E.T.A, del Comune di Alghero e la direzione artistica di Giuseppe Ligios.



Nella foto (di Marco Bellucci): una scena della commedia