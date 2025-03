S.A. 17:08 Serie C: Primo punto stagionale per il Tc Alghero I tre punti algheresi sono arrivati grazie alle vittorie di Michele Fois e Luca Caminiti in singolare e dello stesso Fois in coppia con Nicolò Serra in doppio.



ALGHERO - Nella terza giornata del girone 1 della Serie C di tennis maschile a squadre, il Tc Alghero centra il primo punto stagionale. A Quartucciu, sui campi dell'Easy Tennis, i ragazzi del sodalizio algherese hanno pareggiato 3-3. I tre punti algheresi sono arrivati grazie alle vittorie di Michele Fois e Luca Caminiti in singolare e dello stesso Fois in coppia con Nicolò Serra in doppio. In Serie C femminile, turno di riposo per il Tc Alghero Capricci, che si prepara allo sprint finale nel girone 1 femminile, che domenica ha visto il Tc Cagliari A ipotecare il primo posto a una giornata dalla fine della prima fase.



Nella foto: la formazione al completo