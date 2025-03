Campionati provinciali studenteschi: Alghero in finale nel basket

23/3/2025 Giornata storta per la Klass Coral Nell’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C regionale, la Klass Coral Alghero è stata sconfitta a domicilio dal Sant’Orsola. Immutata la classifica per gli algheresi che, nonostante la sconfitta, restano sesti a 16 punti