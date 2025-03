Cor 15:22 Sfera Ebbasta al Red Valley Festival Il trapper italiano più famoso al mondo, si esibirà durante la seconda serata del Festival, in programma il 14 agosto 2025 dalle 18 alle 5 del mattino



OLBIA - Sfera Ebbasta al Red Valley Festival 2025, confermato come nono artista della decima edizione della manifestazione, in programma all'Olbia Arena dal 13 al 16 agosto 2025. Il trapper italiano più famoso al mondo, si esibirà durante la seconda serata del Festival, in programma il 14 agosto 2025 dalle 18 alle 5 del mattino. I biglietti giornalieri per il DAY2 (14 agosto) e gli abbonamenti Festival Full Pass per partecipare a tutte le serate del Red Valley si possono già acquistare online sul sito ufficiale dell'evento che porterà a Olbia decine di migliaia di turisti.