S.A. 20:53 Mimì di X Factor in concerto a San Teodoro Mimì, vincitrice di X Factor 2024, sarà sul palco di piazza Gallura a San Teodoro il 26 aprile per un esclusivo concerto gratuito



SAN TEODORO - La voce rivelazione di X Factor si esibirà in piazza Gallura. Una voce che graffia e accarezza, un talento che ha già lasciato il segno. Mimì, vincitrice di X Factor 2024, sarà sul palco di piazza Gallura a San Teodoro il 26 aprile alle 20:30 per un esclusivo concerto gratuito. Classe 2007, nata a Bamako, in Africa, e adottata da una famiglia italiana, Mimì Aminata Caruso ha incantato il pubblico televisivo con la sua interpretazione di Figures di Jessie Reyez. Il percorso nel talent show l’ha condotta alla vittoria durante la finale del 5 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli, grazie a una presenza scenica matura e a un repertorio che ha valorizzato le sue doti vocali.



Dopo il successo televisivo, ha pubblicato il suo primo singolo Dove si va, scritto da Madame, seguito dal nuovo brano Brooklyn, uscito il 4 aprile con Warner Music Italy, che anticipa un progetto discografico più ampio curato da LAVA insieme ai produttori LEO e FAFFA. Dall’età di nove anni, Mimì partecipa a concorsi musicali, arricchendo il suo percorso con esperienze nei cori e riconoscimenti in numerose competizioni nazionali. Il suo stile fonde pop, RnB e urban, accompagnato da una cifra espressiva che la distingue nel panorama emergente.



Il concerto di San Teodoro è organizzato dal Comune in collaborazione con la ditta Mota di Andrea Pica e rientra nella rassegna Easter Bloom 2025 che culminerà il 30 aprile con lo show comico di Giovanni Cacioppo e la performance della band dance Big Mama. L’appuntamento in Gallura segna una delle prime esibizioni dal vivo di Mimì prima del Shablo Street Jazz Tour che la vedrà protagonista in estate a Roma, Pescara, Zafferana Etnea e in autunno a Milano.