Cor 15:39 Sul palco del Jazz in Hall Elias Lapia Quartet L’appuntamento è per mercoledì 24 aprile alle ore 21, per un concerto che si preannuncia carico di energia, raffinatezza e interplay. Il quartetto, capitanato dal sassofonista Elias Lapia, unisce quattro musicisti di spicco della scena jazz italiana



SASSARI – Sarà l’Elias Lapia Quartet a chiudere ufficialmente l’edizione 2025 di Jazz in Hall, la rassegna dedicata al jazz contemporaneo diretta dal pianista Mariano Tedde, ospitata negli spazi del Music Hall di Sassari. L’appuntamento è per mercoledì 24 aprile alle ore 21, per un concerto che si preannuncia carico di energia, raffinatezza e interplay. Il quartetto, capitanato dal sassofonista Elias Lapia, unisce quattro musicisti di spicco della scena jazz italiana, in un viaggio sonoro che affonda le radici nel post-bop americano, arricchito da ardite sperimentazioni armoniche e da uno swing incisivo.



Lapia, nato a Nuoro nel 1995, è uno dei talenti più promettenti della sua generazione: vincitore del Premio Massimo Urbani e del Premio Nazionale Bettinardi, ha completato la sua formazione tra il Conservatorio di Parigi e quello de L’Aia, collaborando con artisti di fama internazionale e pubblicando due album a suo nome per la Emme Record Label. Con lui sul palco il giovane pianista cagliaritano Marco Morandini, già attivo in diversi progetti sulla scena nazionale, capace di unire tecnica e sensibilità espressiva. Alla sezione ritmica due nomi storici del jazz sardo: Salvatore Maltana, contrabbassista di esperienza internazionale, oggi direttore artistico del Festival Nuoro Jazz, e Gianrico Manca, batterista e docente, con una carriera ventennale tra concerti, produzioni discografiche e progetti formativi.



L’evento, organizzato dalle associazioni Sing Sing Sing e Td Lemon Social Club, è aperto a tutti i soci ARCI tramite prenotazione al 340 8371032 – 347 7270448. Jazz in Hall ha portato sul palco del Music Hall alcuni tra i più interessanti musicisti del panorama nazionale, con l’obiettivo di promuovere una visione aperta, inclusiva e contemporanea del jazz. Il concerto del 24 aprile rappresenta il momento conclusivo della rassegna, ma non sarà l’ultimo: è infatti prevista una data off il 9 maggio, con una formazione a sorpresa che verrà annunciata nei prossimi giorni.