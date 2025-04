Cor 14:18 Alghero: Bertas e Tazenda rinviati al 1° Maggio Concerto di Pasquetta rinviato al Primo Maggio. La città di Alghero si unisce al cordoglio per la morte del Santo Padre



ALGHERO - In conseguenza della scomparsa del Santo Padre, Papa Francesco, in segno di lutto, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero hanno deciso di annullare la festa di Pasquetta prevista per il pomeriggio e per la serata di oggi. Il concerto con i Bertas, i Tazenda e Sina è rimandato al Primo Maggio. La decisione è stata presa dal Sindaco Raimondo Cacciotto e dal Presidente della Fondazione Graziano Porcu che hanno voluto così interpretare il sentimento della comunità ed esprimere il cordoglio per la scomparsa del Papa. «Nell'assumere la decisione, è stata fondamentale la disponibilità degli artisti che hanno mostrato grande sensibilità».