Ai “Mercoledì del Conservatorio” la pianista Anna Deriu

"Mercoledì del Conservatorio" la pianista Anna Deriu Il 23 aprile in sala Sassu il concerto della giovane allieva del Canepa recentemente laureata all'istituto di alta formazione sassarese sotto la guida del docente Mariano Meloni



SASSARI - Le luci della sala Sassu tornano ad accendersi per un’allieva del Canepa. Il 23 aprile alle 19 la rassegna “I mercoledì del Conservatorio” ospita il concerto della giovane pianista Anna Deriu, recentemente laureata all’istituto di alta formazione sassarese sotto la guida del docente Mariano Meloni. L’appuntamento di mercoledì prossimo prevede l’esecuzione di Reflets dans l’eau da Images, livre 1 di Claude Debussy, Les jeux d’eau à la Villa d’Este e Vallée d’Obermann da Années de pèlerinage di Franz Liszt e Jeux d’eau, Sonatine e Ondine da Gaspard de la nuit di Maurice Ravel.

Il concerto di mercoledì, come tutti gli eventi del Conservatorio di Sassari, è a ingresso libero e gratuito.



Anna Deriu, originaria di Olbia, si è avvicinata allo studio del pianoforte alle scuole medie. Durante gli anni del liceo ha frequentato l’Accademia “J. S. Bach” della sua città fino al 2023 e dopo il diploma ha iniziato il suo percorso accademico al Canepa fino alla laurea di primo livello, conseguita nello scorso dicembre. Grazie al Conservatorio sassarese ha potuto frequentare l’Accademia nazionale di musica “Pancho Vladigerov” a Sofia, in Bulgaria, partecipando al progetto Erasmus+.



La rassegna dei mercoledì conta quest’anno 38 appuntamenti, da marzo a novembre, ed è la stagione concertistica più ricca del territorio. Dal jazz alla cameristica, dalla musica corale alla contemporanea, offre gratuitamente al pubblico le performance dei migliori talenti tra gli studenti, dei docenti – concertisti di livello nazionale e internazionale – e ospiti esterni anche dall’estero. Il 16 aprile è stato molto apprezzato il concerto del Coro del Conservatorio di Graz, in Austria, mentre il 30 aprile si esibirà in sala Sassu il Forte Trio proveniente dal Kazakistan.