Lirica: Giselle a Sassari a Maggio

SASSARI - Si è conclusa con una suggestiva serata tra musica e racconto l’anteprima concertistica della stagione 2025 del de Carolis dedicata al potere della grande musica che non muore mai. Sul palco il pianista Francesco Nicolosi allievo di Vincenzo Vitale, considerato uno dei massimi esponenti della Scuola pianistica napoletana e Stefano Valanzuolo, narratore d’eccezione e voce di RaiRadio 3, hanno presentato il progetto Quel che resta del genio, ricostruendo la vita e l’opera di un artista leggendario: Sigismund Thalberg. Ad aprire l’incontro è stata una introduzione storica di Antonello Mattone. Il concerto si è concluso con un acclamato bis sulle note di una vivace tarantella.



Dopo questa anteprima di successo si entra nel vivo della stagione lirico-sinfonica 2025 del de Carolis con un’attesissima prima assoluta: Giselle around Le villi. La produzione realizzata in collaborazione con il teatro del Giglio di Lucca vedrà l’Orchestra dell’Ente De Carolis e le sue maestranze impegnate per la prima volta fuori dalla Sardegna in una produzione operistica.: Giselle around Le villi andrà in scena in prima nazionale sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 a Lucca per poi aprire la stagione lirica 2025 a Sassari il 23 e 25 maggio.