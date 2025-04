Cor 19:10 JazzAlguer, apertura col botto Un’apertura da sold out per l’edizione 2025 di Jazzalguer, l’ottava della rassegna che ogni anno porta nella Riviera del Corallo il meglio del Jazz internazionale e nazionale



ALGHERO - Un’apertura da sold out per l’edizione 2025 di Jazzalguer, l’ottava della rassegna che ogni anno porta nella Riviera del Corallo il meglio del Jazz internazionale e nazionale con artisti di fama mondiale ma anche giovani talenti. A inaugurare l’intenso calendario, venerdì 11 Aprile, sono stati Eleonora Strino alla chitarra e voce e Claudio Vignali al pianoforte che in versione duo hanno incantato il pubblico di JazzAlguer con blend di gran classe, tra brani originali della chitarrista e rivisitazioni di standard jazz e di grandi classici della canzone internazionale tra Coltrane, Battisti e l’Argentina di “Alfonsina y el mar”.



Un gradimento davvero alto da parte del pubblico presente al Poco Loco, lo storico club di via Gramsci da sempre casa del grande Jazz. Una prima serata di grande musica e atmosfera che è solo l’inizio di una rassegna che promette eventi di grande qualità. La prossima data è quella del 30 Aprile, giornata nella quale in tutto il mondo si celebra l’International Jazz Day. Sarà l’Antonio Ciacca Trio a salire sul palco del Poco Loco per il suo “Omaggio a Bud Poewll: il genio del bebop (ore 22.30).



L'ottava edizione di JazzAlguer, con la direzione artistica di Massimo Russino, è promossa dall'associazione culturale Bayou Club Events, con il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della RAS - Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e della Camera di Commercio IAA di Sassari nell'ambito del bando Salude & Trigu. Con il patrocinio del Comune di Alghero. La Rassegna è nel circuito nazionale di ItaliaJazz.