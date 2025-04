Cor 8:31 Paolo Fresu presenta a Cagliari il 38° Time in Jazz Martedì 15 aprile Paolo Fresu presenta a Cagliari (T Hotel, ore 11) il cartellone del trentottesimo festival Time in Jazz in programma dall´8 al 16 agosto tra Berchidda e altri centri del nord Sardegna.



CAGLIARI - L'estate musicale in Sardegna ha un suono tutto suo, che profuma di vento tra i monti, di tramonti sul mare, di note che si rincorrono tra piazze e colline. È il suono di Time in Jazz, il festival ideato e diretto da Paolo Fresu, che torna per la trentottesima edizione con un programma come sempre ricco e sfaccettato; l'appuntamento è dall'8 al 16 agosto, con base nella sua storica culla, Berchidda (Ss), e tappe negli altri centri del nord Sardegna coinvolti quest'anno in un itinerario che è insieme artistico e territoriale: Alà dei Sardi, Arzachena, Banari, Bortigiadas, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Oschiri, Ozieri, Porto Rotondo, Posada, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura, Tempio Pausania, Viddalba.