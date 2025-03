S.A. 19:24 Walter Agus e le musiche di Morricone a Cagliari Secondo appuntamento de La Musica che gira in Tondo, progetto firmato Jazzin´ Family e dedicato alle famiglie. Protagonista sarà il pianista Walter Agus in quartetto con un concerto dal titolo Morricone & friends



CAGLIARI - Fedele al motto “Non esiste la musica per bambini, esiste la musica!”, il secondo appuntamento de La Musica che gira in Tondo, progetto firmato Jazzin' Family e dedicato alle famiglie con bimbi dai zero ai sei anni, è in calendario domenica 30 marzo col consueto doppio appuntamento: alle ore 11 per le famiglie 0-3 anni e alle ore 16 per bambini 3-6 anni. Protagonista sarà il pianista Walter Agus in quartetto con un concerto dal titolo Morricone & friends, un lavoro che esprime tutta la passione del musicista per le colonne sonore dei film. Il concerto, che rientra nello stile della musica classica, sarà eseguito assieme a tre maestri d'orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, ovvero: Silvia Saba al clarinetto; Salvatore Rea alla viola e Vladimiro Atzeni al violoncello.



Di formazione pianista classico, terminata e perfezionata col massimo dei voti e con importanti riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale, Agus è con gli studi di composizione e direzione di coro che soddisfa la sua innata curiosità verso la forma musicale e le sue strutture. Le colonne sonore entrano nel suo repertorio in età matura, privilegiando Ennio Morricone come compositore ma studiandolo anche con altri autori che hanno indubbiamente arricchito la sua formazione.



La splendida voce di Martina Garau sarà la terza protagonista della rassegna insieme al suo giovane quartetto composto da Gianluca Tozzi alla chitarra; Emanuele La Barbera al contrabbasso e Andrea Murtas alla batteria. Inserito nel cartellone dello stile Jazz, quello di Martina è un omaggio alle indimenticabili voci femminili del Great American Song Book (domenica 13 aprile). A chiudere l’ultimo appuntamento della rassegna è infine la voce poetica di Andrea Andrillo e le sue Fortunate Possibilità eseguito in duo all’interno del cartellone dello stile Tradizionale (domenica 11 maggio). Premio della Critica e per il miglior testo al Premio Andrea Parodi 2023, Andrillo suonerà assieme al bassista e arrangiatore Silvano Lobina.



Nella foto: Walter Agus