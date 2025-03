S.A. 17:52 Latte Dolce pareggio casalingo contro Anzio Sassari Calcio Latte Dolce sale a 33 punti e continua così la sua corsa verso la salvezza. La prossima settimana altro importante scontro diretto contro il Monterotondo, oggi sconfitto 2-0 dalla Sarnese



Pareggio casalingo per il Sassari Calcio Latte Dolce che in virtù dell’1-1 ottenuto contro l’Anzio sale a 33 punti e continua così la sua corsa verso la salvezza. La prossima settimana altro importante scontro diretto contro il Monterotondo, oggi sconfitto 2-0 dalla Sarnese. Senza gli squalificati Tesio e Orlando, mister De Nisi, oggi in panchina per sostituire lo squalificato Fini, si affida a Piredda e Corcione, ma l’inizio della partita è subito in salita. Dopo 3’ l’ex Sassuolo Laribi da 25 metri fa partire un tiro al volo imparabile e realizza la rete dello 0-1. La reazione biancoceleste è immediata e 5’ più tardi ci prova Piredda che non inquadra lo specchio della porta. I biancocelesti provano a prendere in mano il pallino del gioco e prima Castro, poi Sorgente provano a rendersi pericolosi, senza però creare particolari patemi alla difesa ospite.



Alla mezz’ora i padroni di casa hanno una grande opportunità con una punizione di Cabeccia che termina di poco a lato. Al 36’ l’Anzio va a un passo dal raddoppio: Marano respinge la conclusione del giocatore anziate, sulla palla si avventa Minnocci che prova a sorprendere l’estremo difensore biancoceleste, che però compie un autentico miracolo salvandosi in calcio d’angolo. Il primo tempo scorre via senza nessuna particolare emozione e si va al riposo con l’Anzio avanti 0-1. Nel secondo tempo il Sassari Calcio Latte Dolce si rende subito pericoloso al 48’ con Pulina, che dopo un grande cross di Sanna, va a un passo dal pareggio, ma la conclusione è debole e Perna para. Un minuto più tardi Marano si rende ancora una volta protagonista con una bella respinta sulla conclusione a botta sicura di Bartolotta. Il gol di una delle due squadre è nell’aria e sono i padroni di casa a trovare il pareggio: dopo un’azione confusa, Piredda ci prova dalla distanza, la palla tocca la traversa, ma rimbalza dentro la porta e il centrocampista osilese firma così la sua terza rete stagionale: 1-1. Dopo il pareggio, il Sassari Calcio Latte Dolce continua a premere il piede sull’acceleratore ed è Sorgente 6’ più tardi ad andare a un passo dal gol, con un tiro che si stampa sulla traversa, ma che stavolta termina fuori. I due allenatori corrono ai ripari per provare a portare a casa i tre punti, ma la partita non si sblocca e le due difese si dimostrano attente. Il match dopo 94’ di autentica battaglia termina così 1-1 con il Sassari Calcio Latte Dolce che sale a 33 punti in classifica.



SASSARI LATTE DOLCE - ANZIO 1-1

Sassari Calcio Latte Dolce: Marano; Sanna (34’ st Ferrante), Cabeccia, Pinna, Mudadu; Corcione (34’ st Di Paolo), Piredda; Castro (18’ st Ruggiu), Sorgente, Pulina (18’ st Loru); Odianose.

A disposizione: Panai, Barracca, Piras, Pilo, Del Giudice. Allenatore: G. De Nisi

Anzio: Perna; Buatti, Maini, Sirignano, Pompei; Bartolotta (15’ st Di Mino), Fusco, Minnocci (28’ st Galati), Bencivenga (41’ st Valentini); Laribi; Fantauzzi (28’ st Bertucci).

A disposizione: Testagrossa, De Maio, Falconio, De Luca, Gennari. Allenatore: M. Guida

Marcatori: 3’ Laribi (A), 57’ Piredda (SLD)

Ammonizioni: Cabeccia (SLD), Maini (A), Bencivenga (A)