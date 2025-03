S.A. 21:54 Mariano Tedde Quartet in concerto al Music Hall Venerdì 4 aprile a Sassari il quartetto guidato dal pianista Mariano Tedde presenterà un repertorio che spazia tra brani originali firmati dallo stesso Tedde e rivisitazioni di jazz standards degli anni ´50 e ´60



SASSARI - Venerdì 4 aprile 2025, il Music Hall di Sassari diventerà il palcoscenico di un evento musicale che promette di emozionare e sorprendere. Il Mariano Tedde Quartet, protagonista della serata, offrirà una performance che esplora le radici del jazz, fondendo tradizione e innovazione in un viaggio sonoro unico. Questo concerto è uno degli appuntamenti più attesi della seconda edizione di Jazz in Hall, la rassegna che anima la città di Sassari con il meglio della musica jazz.



A partire dalle 21:30, il quartetto guidato dal pianista Mariano Tedde presenterà un repertorio che spazia tra brani originali firmati dallo stesso Tedde e rivisitazioni di jazz standards degli anni '50 e '60. Con un linguaggio musicale che attraversa il tempo, il concerto promette di essere una riflessione sul jazz classico, con un tocco di modernità e imprevedibilità. Accanto a Mariano Tedde al piano, il quartetto include Stefano D’Anna al sax tenore, Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria. Ognuno di questi musicisti, con la propria esperienza e talento, contribuirà a creare un’atmosfera ricca di energia e eleganza, in cui ogni nota è un richiamo alla tradizione e al tempo stesso un’apertura verso nuovi orizzonti musicali.



Mariano Tedde, noto per il suo stile raffinato e la sua abilità di fondere l’essenza del jazz con la sua visione personale, è un punto di riferimento nella scena jazzistica italiana. Ha collaborato con alcune delle leggende del jazz mondiale, tra cui Tom Harrell, Carla Bley, Steve Swallow e Paolo Fresu, e ha portato la sua musica in tournée in Europa e in Cina. Ma non solo: dal 2005 è anche docente di Pianoforte Jazz al Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, contribuendo alla formazione delle nuove generazioni di musicisti. Questa serata al Music Hall è un’opportunità imperdibile per immergersi nell’universo del jazz, tra note avvolgenti e improvvisazioni, in un ambiente intimo e suggestivo. L’ingresso è riservato ai possessori della tessera Arci, che avranno accesso a una serata unica, ricca di emozioni e di sorprese musicali. La rassegna Jazz in Hall, organizzata dalle Associazioni Td Lemon Social Club e Sing Sing Sing, continua a portare la magia del jazz a Sassari, regalando ai suoi spettatori momenti musicali di alta qualità.



Nella foto: Mariano Tedde